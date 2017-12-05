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Yaralı ayıya taşlı sopalı işkence!

Sapanca'da domuz kapanına yakalanarak yaralanan ayıyı taş ve sopa atarak kızdıran vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi’nde ormanlık alanda kurulan domuz kapanına yakalanan yaralı ayının acı içerisinde bağırdığını duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ayının acı içerisinde bağırması üzerine sesin geldiği bölgeye giden 3 arkadaş ise kapana sıkışan yaralı ayıya taş ve sopa atarak bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Konunun haber verilmesi üzerine ormanlık alana gelen jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri yaralı ayıya taş ve sopa atan 3 arkadaşı bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, kapandan kurtulmaya çalışan ve acı içerisinde bağıran yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile bayıltarak kapandan kurtardı. Kapandan kurtarılan yaralı ayı ekiplerce yapılan kontroller sonrasında tedavi edilerek tekrar doğaya salındığı öğrenildi.

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