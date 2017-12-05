Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ /PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ' ByLock 'u kullandıkları tespit edilen ve askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' oldukları değerlendirilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 14'ünün başka dosyalardan tutuklu oldukları belirlendi. Tutuklu şüpheliler cezaevinden getirilerek sorguları yapıldıktan sonra geri gönderildi. 10 şüpheli için bugün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.