Borç yüzünden hapse giren kişi sayısı açıklandı!

İstanbul birinci sırada

Borcunu ödemeyerek hapse girenlerin sayısında İstanbul 2 bin 126 ile ilk sırayı aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 539 kişi ile İzmir ve bin 208 ile Antalya takip etti. Borç yüzünden tutuklusu olmayan tek il ise Şırnak oldu. Ağrı, Tunceli ve Siirt ise 1’er tutuklu sayısıyla son sıralarda yer alan kentler oldu. İşte illere göre İcra İflas Kanununa Muhalefet suçundan hapse girenlerin sayısı:

İstanbul 2 bin 126, İzmir bin 539, Antalya bin 208, Denizli 840, Bursa 752, Konya 699, Ankara 578, Mersin 566, Aydın 547, Kayseri 460, Manisa 413, Balıkesir 397, Sakarya 344, Gaziantep 333, Amasya 332, Kahramanmaraş 309, Adana 292, Samsun 292, Muğla 288, Afyonkarahisar 283, Kastamonu 278, Tekirdağ 262, Çanakkale 249, Eskişehir 234, Bolu 186, Ordu 176, Zonguldak 156, Çorum 156, Kütahya 152, Uşak 149, Tokat 142, Osmaniye 140, Niğde 133, Trabzon 132, Karaman 131, Hatay 127, Kocaeli 118, Edirne 115, Sivas 114, Nevşehir 108, Bartın 107, Karabük 104, Erzurum 100, Şanlıurfa 100, Düzce 88, Isparta 88, Kırklareli 87, Burdur 80, Elâzığ 74, Bilecik 72, Yozgat 72, Aksaray 66, Diyarbakır 57, Kırıkkale 50, Yalova 44, Kırşehir 41, Giresun 39, Adıyaman 36, Çankırı 34, Kars 34, Sinop 33, Malatya 32, Rize 29, Mardin 28, Erzincan 23, Kilis 19, Batman 14, Artvin 12, Van 12, Ardahan 10, Bitlis 10, Bayburt 7, Iğdır 7, Gümüşhane 6, Bingöl 6, Muş 5, Hakkari 3, Ağrı 1, Tunceli 1, Siirt 1, Şırnak 0