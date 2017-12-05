Ankara’ya çıkarma yaptılar

KILIÇDAROĞLU’DA KATILACAK

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih olan 5 Aralık’da Ankara ’da büyük bir organizasyona imza atarak, kadınlara çağrıda bulundu. Yaklaşık 50 bin kadın ile “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması” adı altında gerçekleşecek etkin Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak. Kadınım, hakkım var, yaşam benim, seçim benim, ben seçerim sloganları ile düzenlenen buluşmada seçilmiş kadınlar, STK temsilcileri ve anneler konuşma yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı buluşmada, CHP’nin haftalık olağan Grup toplantısı da yapılacak. Türkiye ’nin dört bir yanından on binlerin katılımı ile gerçekleşecek büyük buluşmaya CHP Kocaeli Kadın Kolları yaklaşık bin kadınla çıkarma yapıyor.

PEKYÖRÜR İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

CHP’nin çağrısı ile çalışmalara başlayan CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, güzel bir organizasyona da imza attı. Ekibiyle birlikte büyük buluşma için yoğun bir çalışma içerisine giren Pekyörür Kocaeli’ni en güzel şekilde temsil edeceklerini belirtti. Son güne kadar etkinlikle ilgili olarak başvurular aldıklarını dile getiren Pekyörür, “ Çok fazla talep oldu. Kadınlarımız çağrımıza kulak verip büyük ilgi gösterdiler. Ankara’ya Kocaeli’den 20 otobüs ve yaklaşık bin kadınımızla gidiyoruz. Destek veren, katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü hep birlikte coşku ile kutlayacağız. Çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum” dedi.

SARIBAY YOLCU ETTİ

Bu anlamlı güne katılmak üzere Ankara’ya gitmek üzere Perşembe Pazarı alanından gece 01.00 da hareket eden kadınları uğurlamaya giden CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Buradaki bu tablo beni çok mutlu etti. Kadınlarımız hayatın her alanında daha etkin bir şekilde yer almalı. Kadın ne denli güçlü ise toplumda o denli güçlüdür anlayışıyla ilerlemek yol haritamız olmalıdır” dedi. Kocaeli’den böyle yoğun bir katılım olduğu için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sarıbay, “Başta Kadın Kolları Başkanımız Sevim Pekyörür’e ve emeği geçen tüm kadınlarımıza, ayrıca büyük duyarlılık gösterip bu etkinliğe katılım gösteren tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, kadına şiddetin olmadığı bir Türkiye dileği ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilişinin 83’üncü yıl dönümünü kutluyorum” diye konuştu.