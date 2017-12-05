CHP Kandıra Örgütü, ilçe kongresini 6 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İlçe başkanlığına yeniden adaylığını koyan mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular, kongreye tek aday olarak gidiyor. Tek liste gerçekleşecek kongrede 155 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede sonrasında 15 kişilik yönetim kurulu üyesi ve 17 de il delegesi belirlenecek.
Bugün 12:20 TSİ- Siyaset
Eyisabuncular’a rakip çıkmadı!
CHP Kandıra Örgütü’nün Çarşamba günü gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular’a rakip çıkmadı
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Bugün 12:20 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz