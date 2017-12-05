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Bugün 12:20 TSİ- Siyaset

Eyisabuncular’a rakip çıkmadı!

CHP Kandıra Örgütü’nün Çarşamba günü gerçekleştireceği kongrede mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular’a rakip çıkmadı

CHP Kandıra Örgütü, ilçe kongresini 6 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. İlçe başkanlığına yeniden adaylığını koyan mevcut başkan Gülay Vurmaz Eyisabuncular, kongreye tek aday olarak gidiyor. Tek liste gerçekleşecek kongrede 155 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongrede sonrasında 15 kişilik yönetim kurulu üyesi ve 17 de il delegesi belirlenecek.

Bugün 12:20 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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