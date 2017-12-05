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Bugün 12:23 TSİ- Ekonomi

Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor

Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor

05 Aralık 2017 tarihinde (Bugün) yapılacak Kocaeli Sanayi Odası (KSO) “10.Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni”ne katılacağı duyurulan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bu törene katılamayacak.Yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar'ın katılacağı açıklandı.

Bugün 12:23 TSİ - Ekonomi

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