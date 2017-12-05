05 Aralık 2017 tarihinde (Bugün) yapılacak Kocaeli Sanayi Odası (KSO) “10.Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni”ne katılacağı duyurulan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bu törene katılamayacak.Yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar'ın katılacağı açıklandı.
Bugün 12:23 TSİ- Ekonomi
Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor
Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor
Bugün 12:23 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz