Kar erken geliyor!

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kocaeli için hava tahmin raporunu değiştirdi. Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan değişiklikle yarın itibariyle Kocaeli'deki merkezlere kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 1 ila 6 derece arasında değişiklik gösterecek. Perşembe günü ise hava yeniden ısınmaya başlayacak. 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, Cuma 14, Cumartesi ise 17 dereceyi görecek.