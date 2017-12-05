Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kocaeli için hava tahmin raporunu değiştirdi. Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan değişiklikle yarın itibariyle Kocaeli'deki merkezlere kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 1 ila 6 derece arasında değişiklik gösterecek. Perşembe günü ise hava yeniden ısınmaya başlayacak. 10 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık, Cuma 14, Cumartesi ise 17 dereceyi görecek.
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Kar erken geliyor!
Kocaeli için yarın kar uyarısı yapıldı.
Bugün 12:27 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz