Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Paşa Camiiyle ilgili geçtiğimiz hafta inşaat alanındaki kamulaştırma davası sebebiyleihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Davalı Meryem Yapıcı Büyükşehir Belediyeyi dava etmiş bu dava neticesinde inşaat üzerinde inşaat yapılmaması yönünde karar verilmişti. Bugün görülen dava neticesinde mahkeme heyeti ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Böylece kısa bir süre inşaata ara veren Yeni Paşa Cami çalışmalarına devam edecek.
Bugün 12:35 TSİ- Gündem
Paşa Camiinde ihtiyati tedbir kararı kalktı
Geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı bugün görülen mahkeme sonrasında kaldırıldı.
Bugün 12:35 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz