Paşa Camiinde ihtiyati tedbir kararı kalktı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yeni Paşa Camiiyle ilgili geçtiğimiz hafta inşaat alanındaki kamulaştırma davası sebebiyleihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Davalı Meryem Yapıcı Büyükşehir Belediyeyi dava etmiş bu dava neticesinde inşaat üzerinde inşaat yapılmaması yönünde karar verilmişti. Bugün görülen dava neticesinde mahkeme heyeti ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. Böylece kısa bir süre inşaata ara veren Yeni Paşa Cami çalışmalarına devam edecek.