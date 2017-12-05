CHP Milletvekili Akar hakkındaki hakaret davası

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a, "kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği" iddiasıyla CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, Işık'ın avukatı Halit Çokan ile Akar'ın avukatı Muhsin Emrah Toker katıldı. Çokan, Akar'ın 2 Ağustos'ta, partisinin Gebze ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, müvekkiline hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirterek, 30 bin lira manevi tazminatın, suç tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti.

"KONUŞMASI ELEŞTİRİ İÇERMEKTEDİR"

Akar'ın avukatı Toker ise daha önceki beyanlarını tekrar ederek, "Müvekkilimin beyanlarının bir kısmı dosyaya sunulmuş ancak devam eden beyanları sunulmamıştır. TBMM tutanaklarını mahkemenize sunuyorum. Müvekkilimin yapmış olduğu konuşma birtakım eleştirileri içermektedir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu. Çokan, milletvekili Akar'ın meclisteki konuşmasının dava konusu olmadığını, Gebze'de yaptığı konuşmayla ilgili olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, tahkikat aşamasının tamamlandığını, gelecek duruşmada dosyadaki belgelere göre davanın karara bağlanacağını belirterek, duruşmayı erteledi.