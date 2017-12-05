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Bugün 13:16 TSİ- Ekonomi

Altında son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 158,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159 liradan, bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 64 liradan, 144,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,80 liradan, bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 43 liradan, 512 liradan alınan Yarım Ziynet 522 liradan ve 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet 261 liradan satılıyor.

Bugün 13:16 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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