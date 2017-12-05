Binlerce taşerona müjde!

Partisinin grup toplantısında taşeron konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler. 23 bin mevsimlik işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerini de 9 ay 29 güne kadar uzattık. Yine kamuda 4-C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4-B statüsüne alınıyor. Böylece uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz, inşallah bu sorun ortadan kalkıyor. Taşeronlar tamamen ortadan kalkıyor, hepsi böyle işçi kadrosuyla görev alıyorlar" dedi.