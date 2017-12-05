En sonKartepeUzunçiftlik Ataevler Sekbanlı Sokak'ta görünen ve haber alınmayan 43 yaşındaki kanser hastası Ayfer Piji'den iyi haber geldi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde bulunan kadın, ailesine teslim edildi.
Bugün 13:40 TSİ- Asayiş
Kayıp kadından iyi haber!
Evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınmayan Ayfer Piji bulunud!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz