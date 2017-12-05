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Bugün 13:51 TSİ- Spor

Başkanlık Kupasında final heyecanı

İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen ortaokullar arası Başkanlık Kupası Basketbol şampiyonasında final heyecanı yaşanacak.

İzmit Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmit İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ortaklığında 17’si erkek, 14’ü de kızlar olmak üzere 31 takımın katılımıyla 13 Kasım’da start alan ortaokullar arası Başkanlık Kupası Basketbol şampiyonasında final müsabakaları başlıyor. Atatürk Spor Salonundaki şampiyonanın finalinde Şeyh Edebali Orta Okulu ile 50. Yıl Orta Okulu karşılaşacak. Bugün yapılacak final maçı öncesi Kazım Karabekir Orta Okulu ile Emek Dayanışma Orta Okulu arasında üçüncülük maçı oynanacak. Şampiyonanın ödül töreni de saat 13.30’te yapılacak.

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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