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Bugün 13:53 TSİ- Spor

Başiskele Doğantepe 3. Lig kapısında

Başiskele Doğantepe Kulübü Başkanı Ertan Demirhan, yönetimi ve mahalle halkı, tarihi günler yaşıyor.

Doğantepespor BAL’da şampiyonluğa gidiyor ve camia başarının geleceğine inanıyor. Ancak güçleri bir yere kadar yetiyor. Başiskele temsilcisinde Başkan Ertan Demirhan açıklamalar yaptı…

ALIN TERİ DÖKÜYORLAR

Demirhan gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi: Gerçekten çok değerli ve karakterli futbolculardan örülü bir takımımız var. Bugün ben varım, yarın yokum. Ama Başiskele Doğantepe her zaman yaşayacak. Elimizde çok güzel bir fırsat varken ve 3. Lig uzak değilken desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. Futbolcularımız alın teri döküyor, içlerinde evli barklı kardeşlerimiz var.

7 YILDIZLI BAŞİSKELE’YE YAKIŞIR

Hepimizin onların mücadelesine katkı sunması gerekiyor. BAL’da yöneticilik yapmak kolay değil. Tek delikli kuruş gelirimiz yok. Doğal olarak insanımızın kaldırabileceği yük ağır. 7 yıldızlı ilçemize profesyonel bir futbol kulübü hediye etmek istiyoruz ve tüm Başiskele halkını takımı sahiplenmeye davet ediyoruz.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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