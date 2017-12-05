Çağlın: Top bizi sevmedi

Bu maça kadar kendi evinde puan kaybetmediği gibi gol bile yemeyen, rakibinin ağlarını Serhat Görmen ve Ramazan’la havalandıran yeşil-siyahlı ekibin hocası Erol Çağlın, Çiğli’ye İzmir ’de ilk puan kaybını yaşattıklarını ancak galibiyeti kaçırdıkları için buna sevinemediğini söyledi. ‘Top bizi sevmedi’ diyen Çağlın, “Maçı oynarken Prekazi’nin -topun canı vardır, isterse girer kaleye-’ sözü aklıma geldi. Çünkü şans faktörü Çiğli’den yanaydı ve top onları çok sevdi. Oyuncularımızı kutluyorum. İstediğim her şeyi yaptılar. Kazanacağımız bir karşılaşmadan 90+5’de yediğimiz golle 1 puan aldık. Doğru yoldayız ve bu beraberliği sahamızda oynayacağımız Yunus Emre Belediyespor maçını kazanarak telafi edeceğiz” dedi.