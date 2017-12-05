Bu maça kadar kendi evinde puan kaybetmediği gibi gol bile yemeyen, rakibinin ağlarını Serhat Görmen ve Ramazan’la havalandıran yeşil-siyahlı ekibin hocası Erol Çağlın, Çiğli’ye İzmir ’de ilk puan kaybını yaşattıklarını ancak galibiyeti kaçırdıkları için buna sevinemediğini söyledi. ‘Top bizi sevmedi’ diyen Çağlın, “Maçı oynarken Prekazi’nin -topun canı vardır, isterse girer kaleye-’ sözü aklıma geldi. Çünkü şans faktörü Çiğli’den yanaydı ve top onları çok sevdi. Oyuncularımızı kutluyorum. İstediğim her şeyi yaptılar. Kazanacağımız bir karşılaşmadan 90+5’de yediğimiz golle 1 puan aldık. Doğru yoldayız ve bu beraberliği sahamızda oynayacağımız Yunus Emre Belediyespor maçını kazanarak telafi edeceğiz” dedi.
Bugün 13:59 TSİ- Spor
Çağlın: Top bizi sevmedi
İzmir’in güçlü temsilcisi Çiğli Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çayırovaspor, 90+5’de yediği golle kaçırdığı galibiyete yanıyor.
Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz