3.Lig 2.Grup alev alev!

Darıca Gençler Birliği’nin mücadele verdiği 3.Lig 2. Grup’ta şampiyonluk yarışı, bu hafta alınan sonuçların ardından farklı bir boyut kazandı
FARK SADECE 3
Buna göre grubun yeni lideri Yeni Orduspor ile haftayı 9.sırada tamamlayan Darıca Gençler Birliği arasındaki puan farkı sadece 3. Bu hafta Yeni Ordu’yu konuk edecek olan Sarı-Yeşilliler rakibini yendiği takdirde puanları eşitleyecek. 3.Lig 2.Grup’ta 15’inci hafta geride kaldı. Sadede 5 takım galibiyet hedefine ulaşırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Galibiyet sevinci yaşayan takımların 2’si ev sahibi takım olurken, 3 takım da deplasmanda galip geldi. Bu hafta alınan sonuçlardan sonra şampiyonluk yarışı farklı bir boyut kazandı. Haftaya lider giren Turgutlu’nun sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup olması, liderlik koltuğunu el değiştirdi.
YENİ ORDU’NUN ÇIKIŞI
Buna göre Kayseri Erciyes’i 5-1 yenen Yeni Orduspor, diğer sonuçların da kendisine yaraması sonucunda grubun yeni lideri oldu . Hedefsiz takımın olmadığı ligde puanların birbirine yakın olması gruptaki şampiyonluk yarışının ne denli çetin geçtiğini gösteriyor. Örneğin temsilcimiz Darıca Gençler Birliği 2 maçtır berabere kalıp haftayı 9.sırada tamamlasa da şampiyonluk yarışında iddiasını koruyor. Pazar günü karşılaşacağı lider Yeni Ordu ile arasında 3 puan fark olan sarı-yeşilli ekibin kendi sahası ve taraftarı önünde alacağı galibiyet gruptaki dengeleri değiştirecek. N Emrah Erdoğan
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz