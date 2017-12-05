3.Lig 2.Grup alev alev!

Darıca Gençler Birliği’nin mücadele verdiği 3.Lig 2. Grup’ta şampiyonluk yarışı, bu hafta alınan sonuçların ardından farklı bir boyut kazandı

FARK SADECE 3

Buna göre grubun yeni lideri Yeni Orduspor ile haftayı 9.sırada tamamlayan Darıca Gençler Birliği arasındaki puan farkı sadece 3. Bu hafta Yeni Ordu’yu konuk edecek olan Sarı-Yeşilliler rakibini yendiği takdirde puanları eşitleyecek. 3.Lig 2.Grup’ta 15’inci hafta geride kaldı. Sadede 5 takım galibiyet hedefine ulaşırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Galibiyet sevinci yaşayan takımların 2’si ev sahibi takım olurken, 3 takım da deplasmanda galip geldi. Bu hafta alınan sonuçlardan sonra şampiyonluk yarışı farklı bir boyut kazandı. Haftaya lider giren Turgutlu’nun sahasında Van Büyükşehir Belediyespor’a 4-0 mağlup olması, liderlik koltuğunu el değiştirdi.

YENİ ORDU’NUN ÇIKIŞI

Buna göre Kayseri Erciyes’i 5-1 yenen Yeni Orduspor, diğer sonuçların da kendisine yaraması sonucunda grubun yeni lideri oldu . Hedefsiz takımın olmadığı ligde puanların birbirine yakın olması gruptaki şampiyonluk yarışının ne denli çetin geçtiğini gösteriyor. Örneğin temsilcimiz Darıca Gençler Birliği 2 maçtır berabere kalıp haftayı 9.sırada tamamlasa da şampiyonluk yarışında iddiasını koruyor. Pazar günü karşılaşacağı lider Yeni Ordu ile arasında 3 puan fark olan sarı-yeşilli ekibin kendi sahası ve taraftarı önünde alacağı galibiyet gruptaki dengeleri değiştirecek. N Emrah Erdoğan