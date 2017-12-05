Derince, sporun merkezi oldu!

SPOR CAMİASININ TAKDİRİNİ KAZANDI

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ilçeye kazandırdığı eserlerle Derince’yi sporun merkezi konumuna getirmeyi başardı. İlçeye Kapalı Yüzme Havuzu, Sporcu Fabrikası, İshakçılar Spor Tesisleri ve Er Meydanı gibi önemli projeler kazandıran Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, çalışmalara devam ediyor.

MURAT AYDIN’DAN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Bu bağlamda Başkan Bulut’u ziyaret eden KASKF Başkanı Murat Aydın, gerek Derince’ye kazandırdığı spor tesisleri, gerekse Antalya’da düzenlenen 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı ve Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı’na katılımları nedeniyle Başkan Bulut’a teşekkür etti. KASKF yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan KASKF Başkanı Aydın, “Sporun gelişimi noktasında daima yanımızda olan Derince Belediye Başkanımız sayın Ali Haydar Bulut’a teşekkür ediyoruz” dedi.