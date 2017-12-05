Önce salonda ağırlık ve kondisyon çalışması yapan Yeşil Siyahlılar ardından 17 Ağustos Stadı’na geçti. Soğuk bir havada yapılan antrenmanda futbolcuların moralinin pekiyi olmadığı görüldü

ŞANS VERİLECEK Mİ?

Murat Başak, Ali Keten, Sefa Narin ve Mert Yavuz’un cezaları sona erdi. Hamza’nın durumu net değil. Karacabey Birlikspor maçında sınıfı geçen ve galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyan takımda Onu Öztonga, Onur Kandöken, Kerem ve Kemal’den birine ya da bir kaçına İstanbul deplasmanında şana verilecek mi?

TEKNİK ADAMLIĞIN CİLVESİ

Teknik adamlığın cilvesi burada Fatih Kavlak’ın karşısına çıkıyor. İyi oynayan ve kazanan kadro bozulmaz mantığının yürürlükte olduğu ülkemizde bu dengenin korunması özellikle günümüz futbolunda hayli zor. Herkes oynamak istiyor, oyundaki futbolcu teknik adamı tarafından dışarıya alındığı zaman tepki gösteriyor. Süper Lig’deki futbolcuların bile gösterdiği böylesi tavırlar karşısında teknik adamların futbolcuya yönelik psikolojik yaklaşımları önem arz ediyor.

EN SAĞLIKLI METOT

Kocaelispor ’da formaya yavaş yavaş ısınmaya başlayan futbolcuların da takıma, hocaya küsmemeleri açısından da Kavlak’ın en sağlıklı ve Kocaelispor’un menfaatine uygun metotları uygulamaya koyması gerekiyor. Takımın üzerinde hareket eden, kendince bir duruş sergileyen hiçbir futbolcunun Kocaelispor’da barınmasının mümkün olmadığı bilinen bir gerçek. Transfer yasağı olsa da asıl olan Kocaelispor’dur.