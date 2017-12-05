Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:05 TSİ- Asayiş

Kontağı çevirmesiyle alev alması bir oldu!

Körfez'de, Özgür Gedik'in otomobilin kontağını çevirmesi ile aracın motoru alev aldı.

Olay, Atalar Mahallesi Necip Fazıl Sokak'ta meydana geldi. Özgür Gedik çalıştığı iş yerinin önünde park halinde bulunan 41 NE 645 plakalı otomobiline bindi. Özgür Gedik'in kontağı çevirmesi ile birlikte aracın motoru alev aldı. Özgür Gedik ve çevreden yetişenler alevlere müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, araç hasar görürken, zamanında müdahale ile tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Bugün 14:05 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kontağı çevirmesiyle alev alması bir oldu! mask
Kontağı çevirmesiyle alev alması bir oldu!
Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı mask
Kocaeli'de 'mahrem abi' operasyonu: 4 gözaltı
Ayfer Piji'den haber alınamıyor... mask
Ayfer Piji'den haber alınamıyor...
Otomobil alev alev yandı mask
Otomobil alev alev yandı
Hastanede intihar girişimi! mask
Hastanede intihar girişimi!
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! mask
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu!
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi mask
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
Giyim mağazası alev alev yandı mask
Giyim mağazası alev alev yandı
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi! mask
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR