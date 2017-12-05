Olay, Atalar Mahallesi Necip Fazıl Sokak'ta meydana geldi. Özgür Gedik çalıştığı iş yerinin önünde park halinde bulunan 41 NE 645 plakalı otomobiline bindi. Özgür Gedik'in kontağı çevirmesi ile birlikte aracın motoru alev aldı. Özgür Gedik ve çevreden yetişenler alevlere müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, araç hasar görürken, zamanında müdahale ile tamamen yanmaktan kurtarıldı.
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Kontağı çevirmesiyle alev alması bir oldu!
Körfez'de, Özgür Gedik'in otomobilin kontağını çevirmesi ile aracın motoru alev aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz