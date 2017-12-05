Hande ve Ahmet Kutluer çiftinin nur topu gibi bir kız bebekleri Dünya ’ya geldi. Medical Park Hastanesi’nde gözlerini açan Nil Cemre Bebek’e bir ömür boyu sağlık , huzur, başarı diliyor, Nil Bebek’in Kutluer ailesine bereket getirmesini temenni ediyoruz.
Bugün 14:07 TSİ- Spor
Ahmet Kutluer baba oldu
Gölcükspor’un İzmitli golcüsü Ahmet Kutluer baba oldu.
Bugün 14:07 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz