Ahmet Kutluer baba oldu

Hande ve Ahmet Kutluer çiftinin nur topu gibi bir kız bebekleri Dünya ’ya geldi. Medical Park Hastanesi’nde gözlerini açan Nil Cemre Bebek’e bir ömür boyu sağlık , huzur, başarı diliyor, Nil Bebek’in Kutluer ailesine bereket getirmesini temenni ediyoruz.