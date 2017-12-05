MHP 10 Aralık'ta sandığa gidiyor

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlü kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 83. Yılı vesilesiyle kadınların toplumdaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak , “MHP olarak kadınlara verdiğimiz önemi önümüzdeki seçim döneminde göstereceğiz. Her sandığa bir bayan başkan olacak şekilde çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

VERGİ DAİRESİ DE KOCAELİ ’DE OLMALI

Yerli otomobil konusunda da açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz Kocaeli olarak Türkiye ’nin dinamosuyuz. Şehir olarak en uygun altyapıya sahibiz. Bu yatırımın şehrimizde gerçekleştirilmesini çok önemsiyoruz. Yerli otomobilin üretim yeri Kocaeli olmalıdır. Bu yatırımın bağlı olduğu vergi dairesi de Kocaeli’de olmalıdır. Vergiler de bu kentte ödenmeli. Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Teşkilat çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ünlü sözlerini, “Yarın muhtar ziyaretlerimizi Başiskele’de yapacağız. Ocak ayının ortalarında da bir genel merkez ziyaretimiz olacaktır. Önümüzdeki Cuma günü de Gebze ’de mahalle başkanlarımızı kendi sokağında ziyaret edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu Gebze’de Ahmet Şafak konseri tamamlanmıştır. Bize destek veren herkese de teşekkür ediyorum. 3 Aralık tarihinde yapılması planlanan seçim tatbikatını 10 Aralık’ta yapacağız. Siyasi hayatımızın en önemli günlerinden biri olacak. İzmit ilçenin okullarında 12 ilçe başkanımız, il divanımız görevlidir” açıklamalarında bulundu.