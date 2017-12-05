İnegöl Kurtuluş karşısında 90 dakika boyunca temposunu kaybetmeyen takımın kopuk uçurtması Orhan adeta 3 kişilik oynadı. Melih Kartal’ın oyundan çıkması ve Murat Tiraki’nin de kırmızı kart görmesi ile merkez orta sahada kimse kalmadı. Maça sol kanatta başlayan, sağ kanatta devam eden Orhan, orta sahada maçı tamamladı. Tribünler Orhan’ı hayranlıkla izledi.
Bugün 14:16 TSİ- Spor
Herkes yer uçağı Orhan’ı konuşuyor!
Başiskele Doğantepespor’un başarılı futbolcusu Orhan Şenmemiş müthiş bir maçı daha geride bıraktı.
Bugün 14:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz