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Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi

Gencallar kapandı!

İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Gencallar giyim mağazası yaşanan yangının ardından geçici olarak hizmete kapandı

Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan Gencallar alış veriş mağazası geçici bir süreliğine kapandı. Geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda hasar alan mağaza, tadilat çalışmaları dolayısıyla 10 gün hizmet veremeyecek. 23 Eylül günü görkemli bir açışış ile İzmit Yürüyüş Yolu mevkii Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan Gencallar, kısa sürede vatandaşların uğrak alış veriş noktalarından biri olmuştu. Mağaza 15 Aralık2ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi

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