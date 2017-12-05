Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan Gencallar alış veriş mağazası geçici bir süreliğine kapandı. Geçtiğimiz günlerde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda hasar alan mağaza, tadilat çalışmaları dolayısıyla 10 gün hizmet veremeyecek. 23 Eylül günü görkemli bir açışış ile İzmit Yürüyüş Yolu mevkii Cumhuriyet Caddesi üzerinde açılan Gencallar, kısa sürede vatandaşların uğrak alış veriş noktalarından biri olmuştu. Mağaza 15 Aralık2ta yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi
Gencallar kapandı!
İzmit Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Gencallar giyim mağazası yaşanan yangının ardından geçici olarak hizmete kapandı
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Bugün 14:40 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz