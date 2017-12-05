Dr. Akay, başarı hikayesini anlattı

Prof.Dr. Mehmet Bayrak başkanlığındaki Kocaeli Kandıralılar Derneği’nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak Kandıra ’da Global Nutritech Biyoteknoloji Limited Şirketi kurucusu olan Dr. Veysel Akay katıldı. Otel Asya’daki toplantıya; Kandıra Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Aygün Aynagöz, Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Can, Yeminli Mali Müşavir Necat Çakır, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, Gebze Kandıralılar Derneği Başkan Yardımcısı Kenan Sert, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Balaban Köyü Derneği Başkanı Hüseyin Bayrak, Eğitimci Bekir Taşçı, Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus Özen, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Dr. Ali Değirmenci, Av. Abdurrahman Kaymak, İşadamı Levent Yağız, Kimyager Songül Filiz Adıbelli, Ahmet Adıbelli, Tesisat Teknisyeni Salim Yaşar, Kocaeli Müftülüğü emekli Din Hizmetleri Şefi Yalçın Şakacı, eğitimci Nehir Turan, Av. Kemal Döner ve çok sayıda Kandıralı katıldı.

DOĞAL YEM KATKILARI

Dr. Veysel Akay, "Kandıralı olmak beraberinde büyük sorumluluklarda getirmektedir" başlığı ile yaptığı konuşmasında bir başarı hikayesini anlattı. Dr. Akay, firmanın 2006 yılında biyoteknoloji araştırmalarını kullanarak hayvansal üretimdeki problemlere ve az verimliliğe hitap etme vizyonu ile kurulduğunu belirtti. Akay, “Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ’de ofisleri bulunan GLOBAL NUTRITECH dünyanın her tarafına doğal yem katkıları sunmaktadır” dedi.

AKAY’A PLAKET VE KİTAP

Kocaeli Kandıralılar Derneğinde Başkan olarak görev yapan Diş Hekimi Turan Sarı (1996-1998), Sanayici Günay Gülcü(2000-2002), Av. Hüseyin Acurman (2002-2004), Sigortacı Erdal Baykara (2004-2006), Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz (2010-2012), Bürokrat Erdoğan Alkan (2012-2014), İşadamı Erdoğan Görgün (2014-2016) ve 12. dönem Başkanı Prof.Dr. Mehmet Bayrak birlikte Global Nutritech Biyoteknoloji Limited Şirketi kurucusu Dr. Veysel Akay’a plaket takdim edildi. Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus Özen ile Erdal Baykara, Dr. Veysel Akay’a derneğin 11.dönem çalışmalarının yer aldığı kitabı verdiler.

ZEFİDE TEK’E PLAKET

1975-1976 yıllarında Kandıra Yadeş ve 14 köyde Kadın Doğum Hemşiresi olarak görev yapan Emekli Sağlıkçılar Sendikası Genel Başkanı Zefide Tek’e, eski Belediye Başkanları Ali Kahraman (Kuruçeşme), Abdullah Köktürk (Bekirpaşa) ve Ercüment Şahin (Kandıra) plaket takdim etti.