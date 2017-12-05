KOÜ’de öğrencilere iş güvenliği eğitimi

Kocaeli Üniversitesi ( KOÜ ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerine temel iş sağlığı ve güvenliği sertifika eğitimi düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu ’nda gerçekleşen eğitim programına öğrencilerin yoğun ilgi göstermeleri dikkat çekti.

EĞİTİMİ ARPAZ VERDİ

Eğitim 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler kapsamında, Mesleki Uygulama ve Stajlarda mesleki kazalardan korumak ve eğitim sürecinde olası riskleri önlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu arada katılan öğrencilere eğitimi ise İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Ercan Arpaz tarafından verildi.