Üniversite Pazarı hazır

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs alanında yapılan ve Türkiye ’de tek olan Üniversiteli Pazarı’nda KOÜ Store, toplantı salonları, Genç-iz irtibat bürosu ile satış alanları bulunuyor.
KULÜP BAŞKANLARINA ANLATILDI
İzmit Belediyesi Gençlik Birimi yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanları ile bir araya gelerek pazar alanında yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan pazarın gençlerin buluşma noktası olacağı kaydedildi. Kulüp başkanları proje için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz