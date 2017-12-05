Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:00 TSİ- Ekonomi

Üniversite Pazarı hazır

İzmit Belediyesi tarafından kurulan ‘Üniversiteli Pazarı’nın yapımı tamamlandı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs alanında yapılan ve Türkiye ’de tek olan Üniversiteli Pazarı’nda KOÜ Store, toplantı salonları, Genç-iz irtibat bürosu ile satış alanları bulunuyor.

KULÜP BAŞKANLARINA ANLATILDI

İzmit Belediyesi Gençlik Birimi yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanları ile bir araya gelerek pazar alanında yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan pazarın gençlerin buluşma noktası olacağı kaydedildi. Kulüp başkanları proje için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bugün 15:00 TSİ - Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Üniversite Pazarı hazır mask
Üniversite Pazarı hazır
Altında son durum mask
Altında son durum
Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor mask
Rifat Hisarcıklıoğlu Kocaeli'ye gelemiyor
Borç yüzünden hapse giren kişi sayısı açıklandı! mask
Borç yüzünden hapse giren kişi sayısı açıklandı!
219 bin TL'ye ev sahibi olun mask
219 bin TL'ye ev sahibi olun
Kocaeli Gazetesi'nin ücretsiz ekonomi eki mask
Kocaeli Gazetesi'nin ücretsiz ekonomi eki
Kar geliyor! mask
Kar geliyor!
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif mask
SP'li Baş'a İYİ Parti'den teklif
Pala İbo'yu kaybettik! mask
Pala İbo'yu kaybettik!
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi mask
Kılıçdaroğlu’nun gelini yönetime girdi
Giyim mağazası alev alev yandı mask
Giyim mağazası alev alev yandı
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi! mask
Otobüste görenler şaşkınlığını gizleyemedi!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR