Üniversite Pazarı hazır

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs alanında yapılan ve Türkiye ’de tek olan Üniversiteli Pazarı’nda KOÜ Store, toplantı salonları, Genç-iz irtibat bürosu ile satış alanları bulunuyor.

KULÜP BAŞKANLARINA ANLATILDI

İzmit Belediyesi Gençlik Birimi yetkilileri, Kocaeli Üniversitesi kulüp başkanları ile bir araya gelerek pazar alanında yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan pazarın gençlerin buluşma noktası olacağı kaydedildi. Kulüp başkanları proje için İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.