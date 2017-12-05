Ellibeş: Ben de fahri Samsunluyum

Gölcük Samsunlular Derneği Başkan Reşat Akın’ın her ayın ilk haftasında yaptığı geleneksel kahvaltı programına Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, SADEF Genel Başkanı Yıldıray Baş, Sakarya Samsunlular Dernek Başkanı Ali Altikat, Sakarya İlk Adım Dernek Başkanı ve Sadef 8. Bölge Başkanı Hasan Kargün, SADEF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Cintaş, Samsunlular Onursal Dernek Başkanı Kurtça Kaygısız, Gölcük Niğdeliler Derneği Başkanı Cemil Çakmak, Gölcük Konyalılar Karamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuri Akkol ve dernek üyeleri katıldı.

“SAMSUNLU İLAN ETTİ”

Kahvaltıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Beyefendi beni fahri bir Samsunlu ilan etti. Bundan üç yıl önce Samsuna gittiğimizde bir ziyaret yapmıştık, soyadımızın avantajını kullanarak Samsunlu olduk. Gölcük özeline baktığımız zaman hemşeri derneklerimizin faaliyetlerini destekliyoruz. İlçemiz baktığınızda bu ülkenin mozaiği, bu güzel coğrafyamızın her bir yöresinden gelip Gölcük’e yerleştiği ve oluşturduğu bir kent. Diğer bir güzelliği ise her gelen kendi kültürünü onları yapan değerleri de beraberinde getiriyor” dedi.

PLAKET VERİLDİ

Gölcük Samsunlular Derneği Başkan Reşat Akın da yaptığı konuşmada, “Kahvaltımıza katılım sağladığınız için siz değerli başkanlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra her ayın ilk haftasında dernek binamızda kahvaltı vereceğiz. Samsunlular Derneği olarak bizler her zaman birlik ve beraberliğimizle Gölcük’te güzel anılmak, güzel çalışmalara imza atmak ve sizlerin kalbinde güzel bir yer edinmek istiyoruz” dedi. Programın sonunda bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden ve desteklerden dolayı Hasan Zeki Sarı ve Samsunlular Derneği Onursal Başkanı Kurtça Kaygısız’a plaket takdiminde bulunuldu.