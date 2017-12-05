Zatürre’nin 7 belirtisine dikkat!

Ancak bu hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan zatürreye karşı özellikle dikkatli olunması gerekiyor.Halk arasında zatürre olarak bilinenpnömoni,enfeksiyonlarabağlı ölümlerdedünyadabirinci sırada yer alıyor.Zatürrenin belirtilerini tanımak, erken teşhis ve doğru tedavi planlaması açısından büyük önem taşıyor.Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin Özkan, “12 Kasım Dünya Zatürre Günü” kapsamında zatürre hastalığının belirtileri, risk grupları ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Enfeksiyonlara bağlı ölüm nedenleri içindebirinci sırada



Zatürre, akciğerlerin iltihaplanmasıdır. Erken tanı konup uygun antibiyotik tedavisi verilirse hiç iz bırakmadan iyileşebilir. Ancak küçük çocuklarda, yaşlı hastalarda, KOAH, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği ve vücudun savunma sistemlerini baskılayan kortizon ve kanser tedavileri gibi tedavi alanlarda çok ağır seyredebilir ve bu hastalarda tedaviyi geciktirmemek gerekir.Tüm dünyadaenfeksiyonlara bağlı ölüm nedenleri içindebirinci sırada yer almaktadır. Ayrıca yoğun bakım gerektiren hastalarda %40 oranında ölümcül olabilir.

Geçmeyenöksürük zatürre habercisi olabilir

Zatürreye bakteri, virüs ve mantarlar neden olabilir.Akciğerlerde oksijen almamızı sağlayan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvı ile dolar ve buna bağlı aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

1- Öksürük ve balgam çıkarma

2- Derin nefes alırken veya öksürürken göğüste batma ve ağrı

3- Yüksek ateş, terleme ve titreme

4- Özellikle yaşlı hastalarda şuur bulanıklığı

5-İleri derecede bitkinlik

6- Bulantı, kusma veya bazen ishal

7- Nefes darlığı

Bu belirtiler, zatürreye neden olan mikroba ve hastanın vücut direncine göre grip belirtileri gibihafif olabilir veya çok ağır da seyredebilir.Yüksek ateş, nefes darlığı, geçmeyen öksürük, koyu renk veya bazen kanlı balgam çıkarma yakınmalarınız varsa acilen bir doktorabaşvurmalısınız.

Zatürre için riskligruplar;



Yaşı 65 ve üzerinde olanlar

İki yaş altı çocuklar

Bağışıklıksistemi zayıflamış kişiler

Kemoterapi ve kortizon gibibağışıklıksistemini zayıflatan ilaçlar alanlar

Kronikakciğer hastalığı (astım, kronik bronşit, amfizem,bronşektazi), kalp yetmezliği, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği olanlar ve dalak fonksiyonları bozuk veya dalağı alınmış olanlar.

Doğal koruyucu sisteme zarar verilmemeli!

Zatürreye neden olan mikroplargenellikle soluduğumuz havada veya üst solunum yollarımızda zaten vardır. Ancak onların hastalık yapmasını önleyen koruyucu mekanizmalarımız sayesinde akciğerlere ulaşmadan yok edilirler.Doğal koruyucu sistemlere zarar vermemek için; gereksiz ve uzun süre antibiyotik kullanılmamalı, havayı nemlendirip filtre ettiği için burun tıkanıklığı varsa giderilmeli, sigara içilmemeli, havayollarını kaplayan mukusun çok koyu kıvamda olmaması için yeterli su tüketilmeli ve öksürük kesiciler sık kullanılmamalıdır.

İstirahat ve bol sıvıtüketimitedavide olmazsa olmaz!



Hastanın yaşı, kronik hastalığının olup olmaması, akciğergrafisi, kan testleri ve muayene bulgularının değerlendirilmesine göre evde ağızdan alınacak ilaçlarla veya hastanede yatırılarak damar yoluyla verilecek ilaçlarla tedavi yapılabilir.Tedavide genellikle antibiyotikler, bol sıvı, istirahat ve ihtiyaç halinde ağrı kesici ateş düşürücüler verilir. İstirahat ve bol sıvı alımı önemlidir. Tedavi süresi 7 günden bazen 21 güne kadar değişebilir.

Korunmada genel sağlık tedbirleri; sigara içmeme, el yıkama, soğuk havalarda ağız ve burunun kapatılması ve burundan nefes alıp havanın nemlenmesinin sağlanması vebağışıklıksistemini güçlendirecek vitamin ve mineralleri içeren bol meyve ve sebze tüketilmesi yanında bazı kişilerin aşı yaptırmaları da gerekir.

Yaşı 65 ve üstünde, kronik hastalığı, üre yüksekliği, bilinç bulanıklığı,hastalığı iki akciğerde ve yaygın, tansiyonu çok düşük ve solunum sıkıntısı olan hastalar hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir.

Risk grubundaysanız iki aşı yaptırmalısınız!



Zatürre aşısı:

Altmış beş yaş ve üstünde olup; KOAH,bronşektazi, kalp ve damar hastalığı, böbrek ve karaciğer hastalığı, şeker hastalığı olanlar

Dalağı alınmış olanlar

Kronik alkol alışkanlığı olanlar

İmmünsistemi baskılayan tedavi alanlar

Beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar bu aşıyı yaptırmalıdır.

Bu aşı genellikle ömür boyu bir veya iki defa yaptırılır.

Grip aşısı:

Grip(influenza) zatürreye zemin hazırlaması açısından tehlikeli olabilir. Her yıl en fazla gribe neden olan mikropların belirlenmesi ile her yıl yeni aşı hazırlanır ve grip aşısının her yıl tekrarlanması gereklidir. Aşı, Eylül, Ekim, Kasım aylarında yapılabilir.

Grip aşısı yaptırması gereken kişiler;