Mecliste ENSAR vakfı gerginliği!

İzmit Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 20 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi ile İzmit’te yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması ve protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. CHP maddeye muhalefet şerhi koydu.

CHP’DEN MUHALEFET ŞERHİ

Ensar Vakfıyla protokol imzalanmasına ilişkin gündem maddesine CHP grubu tarafından muhalefet şerhi koyuldu. CHP’li Birol Sağlam tarafından yapılan konuşmada, “Belediyemiz söz konusu teklif ile eğitim öğretim kurs kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerin gerçekleşmesi için ilgili vakıf ile işbirliği yapma düşüncesindedir. Ensar Vakfı 1979 yılında kurulmuş ülkemiz insanının manevi dinamiklerini zenginleştirmek din ve ahlak eğitimi ile değerler eğitimi konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir. Ensar vakfı devletin yükünü azaltıcı hangi yönde hizmet vermektedir?” dedi.

“BU MECLİSİN BAŞKANI BENİM”

“Yine ilgili kanun gereği kamu yararına vakfın gelirlerinin üçte ikisini kamu hizmetleri için harcamak kuralını yerine getirmiş midir?” diyen Sağlam sözlerinin devamında, “Bu yasadışı bir faaliyettir. Bir suçun hasıl olduğu ortadadır. Bakanın buna sahip çıkması doğru değildir” dedi. Sağlam’ın bu sözlerinin ardından araya giren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bakanı bırakın, bakanı ayrı değerlendirirsiniz. Bu meclisin başkanı benim. Yeri geldiği zaman konuşmanızın içeriğine müdahale ederim. Nerdeyse benim yerime oturup meclisi yöneteceksin. Süreniz 10 dakika. Lütfen konuşmanızı ilgili konuya odaklayarak tamamlayın” diye konuştu.

BELEDİYE BU HİZMETLERİ SUNUYOR

“Belediyemiz bünyesinde yürütülen mesleki eğitim kursları ile gençlik merkezleri ile gençlere sosyal etkinlikler düzenlemek adına yapılan sarı su kampında ki etkinliklerle basketbol topu, bisiklet dağıtmakla gençlere bu hizmetleri ziyadesiyle sunmaktadır” diyen Birol Sağlam, “Gençlerimiz dini eğitimlerini almak istiyorsa dileyen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan İmam Hatip okullarından alabilir. Ensar gibi Tügva’ya altın tepside bedava verdiğiniz yurtta kalmak isteyen öğrencilerin başarı sırasına göre taleplerini alıp yine belediye meclisimizde kura ya da belirleyeceğimiz çok cüzi bedellerle kalmalarım sağlayalım, gelin adı çocuk istismarı ile eş tutulan bir vakıfla anılıp ortak iş birliği yapacağımıza her ne yapılacaksa yer tahsis etmek maddi kolaylıklar her ne ise gelin halkın seçtiği belediye meclisi olarak biz yapalım” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

“GENEL BAŞKANINIZIN ÇİRKİN GÖRÜNTÜLERİ”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut, “Kamu kurumları STK’larla işbirliği yaparlar. STK’lar bir anlamda devletin boşluklarını doldururlar. Mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile belediyemizin protokolü var. Suçlar ve cezalar şahsidir. Bir suçu vakfın tamamına genişletmek yanlıştır. Son derece insaftan uzak bir yaklaşımla eleştirildik. Bir vakıf o suçla anılacaksa CHP Genel merkezinde genel başkanın içerisinde olduğu çirkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Siz bu genel başkanın yaptığından sorumlu musunuz?” ifadelerini kullandı.

“HADDİNİZİ BİLİN”

Bulut’un ardından kürsüye gelen CHP’li Veli Beyaztaş, “İbrahim Bulut bir kışkırtmacılık, meclis ortamını germe görevini üstlenmiş. Bari belediye başkan yardımcısı olmasaydı” dedi. Bunun üzerine araya giren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Lütfen haddimizi bilelim. İşinize bakın siz. Sana mı soracaktım kimi alacağımı” dedi. Beyaztaş bunun üzerine, “Konuşma özgürlüğümüz var. İbrahim Bulut koca bir kuruma hakaret ederken neden müdahale etmiyorsunuz” şeklinde konuştu.

“TAPUSU SİZDE Mİ?”

“Biz meclisi germek için çaba göstermedik” diyen Beyaztaş, “Bir siyasi partinin temsilcileri olarak buradasınız. Geçtiğimiz ay ben ENSAR Vakfının avukatı değilim demiştiniz. Herkes kendi aynasına baksın. ENSAR Vakfını bu kadar sahiplenmeyin. Tapusu sizde mi? Koskoca İzmit Belediyesi olarak bu işbirliğini yapmak çok büyük bir ihtiyaç mıdır? İzmit belediyesi bu protokolü imzalamazsa ne kaybedecek?” dedi.

“BENİM DE YÜZÜM KIZARIYOR”

Beyaztaş’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “ Kişiler hata yapabilir. Kişilerin ağır ahlaksızlıklar yapması o kurumu tümüyle bağlamaz. Belediyemizde bile sorumluluk makamındaki biri hata yaparsa benim yüzüm kızarıyor. Her kuruluşun içerisinde hata olması o kuruluşun hukuk önünde yok sayılmasına neden olmuyor. Bu kuruluş bir din dersi sınırında tutuldu. Böyle bir şey yoktur. Biz her kuruluşla iyi projeler gelirse yaparız. Bize müracaat edildi, biz bunu kabul ettik. Her kuruluşla ilişkiye girebiliriz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile biz gayet güzel bir şekilde çalışıyoruz. Halisane çalışan insanları rencide etmemeliyiz. Bu belediye herkesin belediyesi. Bizim derdimiz orada yaptığımız gençlik merkezinde gençlerimizi orada faaliyet yapacak bir durum oluşturmak. Kurumlara takılıp kalmayın. Biz yasalar önünde bir yanlış yapmıyoruz. Derdimiz gençlere hizmet sunulmasıdır” dedi.

SELÇUK’A TAZİYE EVİ

İzmit Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan İzmir’in Selçuk Belediye Başkanlığı tarafından “Taziye Evi” projesinin yapımı talep edildi. Kardeş şehir Selçuk Belediyesi ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bütçesi İzmit Belediyesince karşılanmak üzere bina ve tesis yaptırılması teklifi kabul edildi.

ENSAR VAKFIYLA PROTOKOL

Meclis toplantısında ENSAR Vakfı Kocaeli Şubesi ile İzmit)’te yaşayan gençlere yönelik mesleki eğitim, öğretim, kurs, kültür ve sosyal içerikli faaliyetlerinin ortak hizmet projesi olarak yapılması ile protokol imzalanması için İzmit Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

GEREDE VE ARAKLI KARDEŞ ŞEHİR

Bolu’nun Gerede ilçesi ile Trabzon’un Araklı ilçesinin sosyal, kültürel ve şehircilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi, belediyecilik alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak birlikte yer alınacak çalışmalarda başarılı ve örnek işlere imza atılacağı düşüncesiyle, "Kardeş Şehir" olunması teklifi kabul edildi