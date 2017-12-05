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Bugün 17:30 TSİ- Spor

Değirmenderesporlu Serhat’tan ırkçı paylaşım!

Değirmenderesporlu futbolcu Serhat Şensoy, 2-1 kazanılan Dilovası Belediyespor maçının ardından yaptığı ve Dilovası’nı “Terörist” gösteren paylaşımı nedeniyle tepki gördü. Spor camiası Serhat’a öfke kusarken, genç futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Dilovası Belediyespor ile Değirmenderespor, geçtiğimiz pazar günü Dilovası’nda karşı karşıya geldi. Sorunsuz tamamlanan mücadeleyi Değirmenderespor deplasmanda 2-1 kazanarak çok değerli bir galibiyete imza attı. Ancak maçın ardından şok bir olay yaşandı.

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TERÖRİST YAKIŞTIRMASI YAPTI

Değirmenderespor’un 1998 doğumlu futbolcusu Serhat Şensoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden şok bir paylaşımda bulundu. Genç futbolcu, şahsi hesabında paylaştığı görsel ile büyük tepki çekti. Henüz 19 yaşında olan Serhat, “Counter terörist win-Anti teröristler kazandı” şeklinde yazdığı kentin spor kamuoyundan büyük tepki gördü.

DİLOVASI’NDA BÜYÜK ÖFKE

Yaşanan bu olayın ardından harekete geçen Dilovası Belediyespor camiası, paylaşımı yapan futbolcuya adeta öfke kustu. Başkan Recep Laç, Başkanvekili Adnan Sak, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcu ve kulüp taraftarları; Değirmenderesporlu Serhat’ı sert sözlerle kınadı. Ayrıca çevre kulüpleserhat.jpg?r=420b8fdd24433578165abf4a7072ffb9rden de Dilovası Belediyespor’a büyük destek geldi.

UZUN SÜRE FUTBOLDAN MEN

Öte yandan yaşanan bu skandal olay dün yargıya intikal etti. Kentin en centilmen takımları arasında yer alan , düşme hattında olmasına karşın sahalarında en küçük bir olayın yaşanmadığı Dilovası Belediyespor cephesi Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi dilekçesini verdi. Dilekçeyi Dilovası Belediyesi avukatı düzenledi. Öte yandan futbolcu Serhat Şensoy’un uzun süre sahalardan men edilmesi de bekleniyor.

Bugün 17:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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