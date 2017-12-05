İlk kez bir müftü düzenlenen merasimle resmi nikahı kıydı. Bu ilk nikahı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın şahitliğinde Ankara ’da görev yapan Kocaeli eski İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu kıydı. Sönmezoğlu’nun kıydığı nikahla Rabia Tuna ve Furkan Canikli hayatını birleştirdi.
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İlk müftü nikahını Sönmezoğlu kıydı
Türkiye’de bir ilk yaşandı.
Bugün 16:25 TSİ - Gündem
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Yorumlar
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Karakartal - çok büyük bir iş başardık artık bu ülkede ne enflasyon ne işsizlik ne kaos hiçbir sıkıntı kalmayacaktır.işte size yeni türkiye
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