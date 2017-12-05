Şener Söğüt veda etti

8 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya belediye başkanı İsmail Baran başkanlık etti. Bir süre önce yapılan kongre ile AKP Körfez İlçe Başkanı seçilen meclis üyesi Şener Söğüt de son kez toplantıya katıldı.

ŞENER SÖĞÜT’ÜN SON MECLİSİ

Toplantıyı takip edenler arasında CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Toplantı öncesinde Söğüt’ü ilçe başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayan belediye başkanı İsmail Baran, kendisine görevinde başarılar diledi ve bir hediye takdim etti.

MECLİSİ BİLGİLENDİRDİ

Gündemde yer alan park isimlerinin belirlenmesi ile ilgili madde süre uzatımı ile komisyonuna havale edildi. Diğer maddeler de tek tek görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temenniler kısmında Başkan İsmail Baran, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Geçtiğimiz hafta alınan ödül hakkında bilgi veren Baran, bu ay içinde 3 ayrı ödül daha alacaklarını belirtti.

“İNŞAATLAR SÜRÜYOR”

Üniversite ve İlimtepe Kültür Merkezi inşaatları ile ilgili ‘çalışma durdu’ şeklinde algı yaratılmak istendiğini, bu iddianın gerçek olmadığını belirten Baran, “İki inşaatımız da devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Üniversite binasının teslimi 2018 Temmuz ayı olarak öngörülüyor. Hedefimiz binayı önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine yetiştirmek” dedi.

SÖĞÜT’TEN VEDA KONUŞMASI

Dilek ve temenniler kısmında veda konuşması yapan Şener Söğüt ise, “7 yılı aşkın süredir meclis üyesi olarak görev yaptım. Körfez için önemli kararlara imza attık. Acı-tatlı günlerimiz geçti. Bundan sonraki süreçte artık meclise misafir olarak katılacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde istifa dilekçemizi de sunacağız” ifadelerini kullandı.