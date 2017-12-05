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Bugün 16:42 TSİ- Spor

En değerli genç futbolcu Mbappe

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre, bonservis bedeli en yüksek genç futbolcu unvanını, 182,8 milyon avroyla PSG'li Mbappe aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın en önemli 5 liginde forma giyen en değerli oyuncular listesinde ilk sırada, Paris Saint-Germainli (PSG) Kylian Mbappe'ye yer verdi. CIES'in hazırladığı İspanya, İngiltere, Almanya , İtalya ve Fransa liglerinde forma giyen en değerli 21 yaş altı 100 oyuncunun yer aldığı listede ilk sırayı, PSG'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Mbappe aldı. Fransız futbolcu, değerini sezon başından bu yana yüzde 37 artırarak bonservis bedelini 182,8 milyon avroya çıkardı. En değerli futbolcular listesinde Tottenhamlı İngiliz futbolcu Dele Alli 180,2 milyon avroluk değeriyle ikinci, Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane ise 124,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle üçüncü oldu .

Listede 4 Türk oyuncu var

Listede, dört Türk futbolcuya da yer verildi. Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, sezon başından bu yana yüzde 25 değer kaybetmesine rağmen 21,3 milyon avroluk piyasa bedeliyle listede 48'inci sırada yer alarak en değerli Türk oyuncu oldu. Villarreal'in Levante'ye kiraladığı milli golcü Enes Ünal 18,6 milyon avroluk bonservis bedeliyle listede 61'inci olurken, Mainz 05'te forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Levin Öztunalı 11,6 milyon avro ile 88'inci, Celta Vigolu Emre Mor ise 10,9 milyon avroyla 96'ncı sırada yer aldı.

Bugün 16:42 TSİ AA Ankara- Spor

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