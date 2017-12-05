KOÜ'de büyük gün!

Marmara Bölgesi’nin en önemli ve en güvenilir sağlık merkezi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin modern tıp standartlarına daha uygun hizmet vermesi amacıyla yapımına devam edilen poliklinik binasında temel atma safhasına geçiliyor. Gelişmiş teknolojilerle verilen hizmetleri üst düzeye çıkarmak amacıyla projelendirilen ek poliklinik binası hem vatandaşa refah bir ortamda sağlık hizmeti verecek hem de çalışanların yüksek motivasyonla çalışmasına katkıda bulunacak. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yeni Poliklinik Binası her türlü sağlık hizmeti bakımından Bölge Hastanesi olarak sorumluluk üstlenecek.

Yeni Poliklinik Binası Çok Amaçlı Kullanılacak

Bilimsel çalışmaların yanı sıra hizmet alanında da bölgenin en başarılı sağlık merkezi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılacak olan 4 katlı yeni poliklinik binasının en üst katında Avrupa çapında Gastroentroloji ve Eğitim Merkezi, 5000 m2'lik zemin katında ise İyi Hekim Uygulama Merkezi olacak. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ’ın teşrifleriyle temel atma töreni gerçekleştirilecek poliklinik binasının 2019 yılında hizmete sunulması planlanıyor.

KOÜ ’de Avrupa Standardının Üstünde Tedavi Olanağı

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinde kalitenin daha da arttırılması için bir yeniliğe daha imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ve Rektör Sadettin Hülagü'nün yoğun gayretleri sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından KOÜ'ye kanser tedavisinde daha modern yöntemler kullanılması açısındanyoğunluk ayarlı Lineer Akseleratör (LINAC) Radyoterapi Cihazıtahsis edildi. En küçük tümörlere bile yüksek dozda ışınlar vererek tedavi sürecinde olumlu sonuçlar alınmasına olanak sağlayan cihazın da dahil olması ile birlikte KOÜ'de Radyoterapi tedavisinde Avrupa ve Amerika standartlarının üzerinde sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Yeni Yollar-Modern Duraklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli ÜniversitesiAraştırma ve Uygulama Hastanesi yolundaki trafik sorununun çözümü için yol genişletilmesi ve yenilenmesi çalışması yapıldı. Gidiş-geliş üç şerite çıkan yolda, otobüsler için de yolun batı kesiminde araç depolama alanı yapıldı. Daha önceleri hastane önünde bekleyen hat otobüsleri buraya kaydırılarak yolda oluşabilecek trafiğin önüne geçildi. Ayrıca belediye tarafından bu kapsamdakonforlu otobüs durakları da yapıldı. 36 metre uzunluğunda panoramik camekânlı durakta fotoselli otomatik kapı, cep telefonları ve tabletler için ücretsiz şarj noktası ve ücretsiz Wİ-Fİ istasyonu bulunuyor. Radyasyon Onkoloji Linear Akseleratör Radyoterapi Cihazı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Modern Otobüs Durağı Açılış töreni ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binası Temel Atma Töreni8 Aralık Cuma günü Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın teşrifleri ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirilecek.