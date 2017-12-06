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Bugün 09:07 TSİ- Siyaset

AKP’de 5 kadın başkan atandı

AKP İzmit İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programda 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla 5 mahalleye kadın başkan atandı.

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz geçtiğimiz günlerde 5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesiyle 5 mahalleye kadın başkan atayacaklarını duyurmuştu. 5 kadın mahalle başkanının ataması önceki akşam ilçe binasında gerçekleştirildi. Programa AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

KADINA HER ŞEY YAKIŞIR”

5 kadın mahalle başkanının ataması programında konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “ Kocaeli ve Türkiye tarihinde ilk defa 5 Aralık kadının seçme ve seçilme haklarını aldığı önemli bir günde 5 kadın arkadaşımızın mahalle başkanlığı atamasını yapacağız. Özde kadının siyasette olmasına önem veriyoruz, sözde değil. Mahallelerde yeni dönemde gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Kadın bizim manevi dünyamızda, siyasette bir dolgu malzemesi değil, siyasetin ana temasıdır. Kadına her şey yakışır” dedi.

BİZ KADININ EDEBİNE BAKARIZ”

Konuşmasına devam eden Ayaz, “Kadının nezaketi ve inceliği siyasete girsin. Biz kadına karşı her türlü ayrımcılığa karşıyız. Teşkilatlarımızda kadınlara çok önem veriyoruz. Kadınlar kendilerini geri planda tutmaya kalkmasınlar. Örtülü örtüsüz ayrımı da gidince kadınımız devlet dairelerinde daha çok yer elde etti. Biz kadının başörtüsüne değil edebine bakarız. Partimizde herkesi kucaklıyoruz. Kadının elinin siyasete değmesi gerekiyor bunun için üstümüze düşen ne varsa yapacağız” diye konuştu.

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Başkan Ayaz’ın ardından söz alan AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, “Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzde zorlu süreçler var. Kadın olarak birçok zorluğun üstesinden geliyoruz. Çünkü biz anne ve eşiz. Farklı düşünceleri aynı anda yapabiliriz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle başkanlığına atananların listesi şu şekilde:

Fevzi Çakmak mahallesi Suzan Kuş

Yahya Kaptan mahallesi Selma Gürbüz

Tepecik mahallesi Emine Kaplan

Hacı Hasan mahallesi Zeynep Pınar Karadeniz

Kemalpaşa mahallesi Çiğdem Akbaş

FOTOKOD:

AYAZ: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz

TOPLU: AKP İzmit İlçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen programda 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla 5 mahalleye kadın başkan atandı

AKBAŞ: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kemalpaşa mahallesi başkanı Çiğdem Akbaş’a yetki belgesini takdim etti.

KARADENİZ: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Hacı Hasan mahallesi Zeynep Pınar Karadeniz’e yetki belgesi verdi.

KAPLAN: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Tepecik mahallesi Emine Kaplan’a yetki belgesi verdi.

GÜRBÜZ: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Yahya Kaptan mahallesi Selma Gürbüz’e yetki belgesi verdi.

KUŞ: AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Fevzi Çakmak mahallesi Suzan Kuş’a yetki belgesi verdi.

Bugün 09:07 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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