Yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne göndermiş olduğu Gebze ilçesinde Tütüncü adı altında faaliyet gösteren bir yerde yasadışı bahis oynatıldığı ihbar yazısına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu adresin tespiti yapılarak daha önce tütüncü şeklinde faaliyet gösteren yerin emlakçı adı altında faaliyetine devam ettiği, ancak faaliyet konusu ile hizmet sunmayarak sadece yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan operasyonda iş yeri çalışanı H.A, bahis oynayan müşterinin bahis işlemlerini yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Yasadışı bahisten elde edilen 985 TL ile bahis oynatılmasında kullanılan 1 adet bilgisayar, 3 adet cep telefonu ve bahis oynayan müşterilerinin çetelesinin tutulduğu 1 adet deftere el konuldu.

Para cezası uygulandı

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüpheli H.A ile irtibatlı olduğu ve yasadışı bahis organizasyonunda yer aldığı tespit edilen 3 kardeş olmak üzere Y.K, B.K, M.K. ve A.Ş isimli şüphelilerde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler aracılığıyla yasadışı bahis oynadığı tespit edilerek ifadeleri alınan 6 şahsa 5 bin TL, ile 20 bin TL arası idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K, B.K, H.A., ve A.Ş tutuklanarak ceza evine gönderildi. M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.