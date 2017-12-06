AVM önündeki dev küre dikkat çekiyor...

Kocaeli ’nin İzmit ilçesinde bulunan bir Avm’nin girişine yerleştirilen ışıklı küre, alışveriş için gelen vatandaşların ilgi odağı oldu . 2018’in herkese mutluluk getirmesini dileyen Sepaş Enerji , ’#YeniYılaIşıkTutuyoruz’ etiketiyle ışıklı kürenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kocaelileri sürprizlerle sevindirecek.