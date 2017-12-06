Kocaeli ’nin İzmit ilçesinde bulunan bir Avm’nin girişine yerleştirilen ışıklı küre, alışveriş için gelen vatandaşların ilgi odağı oldu . 2018’in herkese mutluluk getirmesini dileyen Sepaş Enerji , ’#YeniYılaIşıkTutuyoruz’ etiketiyle ışıklı kürenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kocaelileri sürprizlerle sevindirecek.
Bugün 09:22 TSİ- Gündem
AVM önündeki dev küre dikkat çekiyor...
Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, yeni yılın gelişini ışıklı küre ile kutluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz