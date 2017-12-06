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Bugün 09:22 TSİ- Gündem

AVM önündeki dev küre dikkat çekiyor...

Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, yeni yılın gelişini ışıklı küre ile kutluyor.

Kocaeli ’nin İzmit ilçesinde bulunan bir Avm’nin girişine yerleştirilen ışıklı küre, alışveriş için gelen vatandaşların ilgi odağı oldu . 2018’in herkese mutluluk getirmesini dileyen Sepaş Enerji , ’#YeniYılaIşıkTutuyoruz’ etiketiyle ışıklı kürenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kocaelileri sürprizlerle sevindirecek.

Bugün 09:22 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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