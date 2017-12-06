Umuttepe beyaza büründü!

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının aniden düşmesi kent merkezinde sağanak yağışa neden olurken kentin yüksek kesimlerinde ise gece boyunca etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek noktalarından Umuttepe'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Ayrıca ilimizin kış turizm merkezi olan Kartepe 'de kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.