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Umuttepe beyaza büründü!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi beyaz gelinliğini giydi...

Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının aniden düşmesi kent merkezinde sağanak yağışa neden olurken kentin yüksek kesimlerinde ise gece boyunca etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek noktalarından Umuttepe'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Ayrıca ilimizin kış turizm merkezi olan Kartepe 'de kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

Bugün 09:25 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(1)
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Mülayim Çoksert - Umuttepe Tıp Fak. önü Rakım;405 m....Kartepe zirvesi Rakım;1.580 m.

Yanıtla . 0Beğen 06 Aralık 10:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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