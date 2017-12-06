Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının aniden düşmesi kent merkezinde sağanak yağışa neden olurken kentin yüksek kesimlerinde ise gece boyunca etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kentin yüksek noktalarından Umuttepe'de kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Ayrıca ilimizin kış turizm merkezi olan Kartepe 'de kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.
Bugün 09:25 TSİ- Gündem
Umuttepe beyaza büründü!
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi beyaz gelinliğini giydi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:25 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Umuttepe Tıp Fak. önü Rakım;405 m....Kartepe zirvesi Rakım;1.580 m.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.