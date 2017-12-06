Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşları ödüllerini aldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme programı ödül töreninde ödüle layık görülen sanayi kuruluşlarına plaketleri verildi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen törene kent protokolü de ilgi gösterdi.

GENİŞ KATILIM VARDI

Törene; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sibel Moralı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, Gebze Ticaret Odası (GTO) Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda davetli katıldı.

“360 DERECE DEĞERLENDİRİLİYOR”

Programın açılışında ev sahibi olarak konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ödül törenimizin 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon ile firmalarımızı 7 kategori olmak üzere, 360 derece değerlendiriyoruz. Bu kategoriler verimlilik, istihdam, yenilikçilik ve markalaşma, finansal sonuçlar, dış ticaret, çalışanların geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile topluma katkı ve çevredir. Amacımız ülke ekonomisine katkı sağlayan firmalarımızı ödüllendirmek ve onları Avrupa değer zincirine katılabilmelerine destek vermektir” dedi.

“TÜM FİRMALAR KAZANIYOR”

Ödülün yanı sıra, organizasyona katılan tüm firmaların en önemli kazanımının PWC danışmanlığı ile Doğu Marmara ABİGEM tarafından verilen geribildirim raporu olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Firmalarımız bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebiliyor, sektörlerinde kendilerini kıyaslama ve eksikliklerini giderme imkanı bulabiliyorlar. Böylece yarışmaya katılan her firmamızın, kendilerini birer kazanan olarak görmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“SANAYİNİN YÜZDE 13’ÜKOCAELİ’DE ÜRETİYOR”

Kocaeli’deki sanayi ağına da değinen Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Sanayinin yüzde 13’ünü kent olarak biz üretiyoruz. Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’si yine Kocaeli’den. Türkiye’nin en büyük işletmelerinin yüzde 13’ü ilimizde faaliyet gösteriyor. 35 liman ve iskelesi ile aynı zamanda bir liman kentiyiz. Verginin yüzde 13’ünü biz topluyoruz. 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Kişi başı ödediğimiz vergi 31 bin 700 lira ile devlete en fazla kazanç sağlayan iliz.”

“VERGİYİ BU KENTE ÖDEYELİM”

“Odamız üyesi ve merkezinin çoğunluğu İstanbul’da olan 624 firmamızın kârı, ilimiz merkezli bin 900 firmanın kârının neredeyse iki katı. Yani Kocaeli’ye ödenen gelir ve kurumlar vergisinin iki katını, İstanbul alıyor. Buradaki kayıp da Büyükşehir Belediyemize yansıyor. Biz şirketlerin merkezlerini üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. Ancak, vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödemelerini istiyoruz. Burada TOBB'dan beklentimiz bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için bizlere destek olmasıdır.”

YORGANCILAR FİRMALARI KUTLADI

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da konuşmasında organizasyon nedeniyle KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Yorgancılar, “Hep birlikte olabilirsek her zorluğu aşabiliriz. Bu gün ödül alacak şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bir ülkenin şirketleri ne kadar güçlü ve çalışkan ise o ülkenin ekonomisi de o kadar iyi duruma geliyor” dedi.

SANAYİCİLERİ KUTLADI

Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, yerel yöneticilerin görevinin iş adamlarına yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kentin havasının ve doğasının temiz olması gerektiğini belirten Karaosmanoğlu, “Üretimimizi yaptığımız gibi spor yapabileceğimiz sosyal alanlar oluşturabilmeliyiz. Denizimizi, toprağımızı, havamızı temiz tutma görevini üstleniyoruz. Bu anlamda sanayicilerimizle güzel bir işbirliği yaptık, çevremize karşı duyarlı olduk. Ödül alan sanayicilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“KURUMLARIN PAYI BÜYÜK”

Son olarak konuşan Vali Hüseyin Aksoy da, Kocaeli’nin bir sanayi şehri olduğunu söyledi. Bu sanayi şehrinin oluşmasında kurumlarımızın payı büyüktür. Ödül alan sanayicilerimizi kutluyorum. Bu güzel gecenin oluşumunda emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından başarılı bulunan firma sahiplerine ödülleri verildi.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KURULUŞ

Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri AŞ

KOBİ

Akkar Silah Sanayi

SEKTÖR ÖDÜLLERİ

AĞAÇ VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

Tri-Wall Turkey Kağıt Sanayi AŞ

ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

Ctech Bilişim Teknolojileri AŞ (KOBİ)

Teksan Jeneratör Elektrik AŞ (BÜYÜK ÖLÇEKLİ)

GIDA SANAYİ SEKTÖRÜ

Tatlan Pazarlama Gıda Sanayi

KİMYA SANAYİ SEKTÖRÜ

İzel Kimya Sanayi AŞ (KOBİ)

Coster Aerosol Valf AŞ (BÜYÜK ÖLÇEKLİ)

MAKİNE SANAYİ SEKTÖRÜ

ICM Makina ve Mühendislik (KOBİ)

Sistem Teknik Sanayi Fırınları AŞ (BÜYÜK ÖLÇEKLİ)

METAL SANAYİ SEKTÖRÜ

Rokteknik Metal Makina ve Kalıp (KOBİ)

Cryocan Basınçlı Kaplar Endüstriyel Tesisler (BÜYÜK ÖLÇEKLİ)

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERI SANAYİ SEKTÖRÜ

Belgin Madeni Yağlar AŞ

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜ

Tanyeri Plastik Ambalaj ve Kalıp Sanayi (KOBİ)

PİMTAŞ Plastik Sanayi AŞ (BÜYÜK ÖLÇEKLİ)

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

Autoport Liman İşletmeleri AŞ

TAŞIT ARAÇLARI VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ

Ford Otomotiv Sanayi AŞ

TEKSTİL SANAYI SEKTÖRÜ

Metraco İthalat İhracat ve Ticaret AŞ

YAZILIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri AŞ