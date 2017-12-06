Bekçi olmak isteyenler dikkat: Bugün son!

Kocaeli ’nin 9 farklı ilçesinde görevlendirecek 200 bekçi alınacak. 6 Kasım’da başlayan başvurular 6 Aralık tarihinde sona erecek. Bekçi olmak isteyen adaylar, Kocaeli Valiliği tarafından öncelikle sözlü sınava tabii tutulacak. Sözlü sınavdan başarılı olan adaylar ise yazılı sınava davet edilecek ve yazılı sınavdan da başarılı olan adaylar Kocaeli Valiliği tarafından asil ve yedek listesine dahil edilecek.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Adaylardan aranan özellikler şeu şekilde sıralanabilir: erkek olmak, 30 yaşından büyük olmamak, en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, başvuruda bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet ediyor olmak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, en az 167 cm boyunda olmak, herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak.

BİRDEN FAZLA BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEK

Başvurular 06.11.2017-06.12.2017 tarihleri arasında adayların görev yapmak istedikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerine yapacaklardır. Adayların aynı anda birden fazla ilçe için başvuruları kabul edilmeyecek. Sözlü sınav 11-15 Aralık tarihleri arasında müracaat edilen ilçelerde yapılacak. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav ise 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak.