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Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Kış turizmin merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kış turizminin en önemli tatil merkezlerinden Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Dün başlayan ve bugün etkisini arttıran kar yağışı hem işletmecileri, hem de tatilcilerin yüzünü güldürüyor. Yağışın halen yoğun olarak devam ettiği Kartepe'de günü birlik zirveye çıkan tatilciler, yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. En çok çocukların sevdiği kar, büyüklerinden onlara katılması ile ortaya güzel görüntüler çıkardı.

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