Kış turizminin en önemli tatil merkezlerinden Kartepe zirvesinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Dün başlayan ve bugün etkisini arttıran kar yağışı hem işletmecileri, hem de tatilcilerin yüzünü güldürüyor. Yağışın halen yoğun olarak devam ettiği Kartepe'de günü birlik zirveye çıkan tatilciler, yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. En çok çocukların sevdiği kar, büyüklerinden onlara katılması ile ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Bugün 10:11 TSİ- Gündem
Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı
Kış turizmin merkezi Kartepe'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı.
Bugün 10:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz