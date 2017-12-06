Hurdaya dönen bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Kaza , Kocaeli ’nin İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ş.A.İ. idaresindeki 41 GM 907 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce yolun orta kısmında bulunan ağaçlara, sonrasında da orta refüjlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsünün araçtan kendi imkanları doğrultusunda çıktığını gördü. Sürücünün herhangi bir yarası olmadığını gören sağlık ekipleri Ş.A.İ.’yi olay yerinde bırakarak ayrıldı. İtfaiye ekipleri ise LPG’li olan aracın gaz bağlantısını kesip, gerekli tedbirleri aldıktan sonra olay yerine polis ekiplerini çağırıp, olay yerinden ayrıldı.

114 promil alkollü

Seyir halindeyken önüne çıkan bir araca çarpmamak için yoldan çıktığını iddia eden Ş.A.İ.’ye polis ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrol sonrasında sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, alkol metreye üfletti. Alkol metreye üfleyen Ş.A.İ’’nin 114 promil alkollü olduğu tespit edildi. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Ş.A.İ. alkollü araç kullanmaktan suçundan gözaltına alınarak karakola götürüldü.