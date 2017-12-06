Yüksel Ağca, yeniden Konak Hastanesi' nde

Geçtiğimiz yıl bir süreliğine Konak Hastanesi’nden ayrılarak başka bir hastanede hekimlik hizmeti veren kardiyoloji hekimi Uzm.Dr. Yüksel Ağca kurucusu olduğu Konak Hastanesi’nde yeniden görev yapmaya başladı. Kentin sevilen ve pozitif ilişkileri ile adından söz ettiren kardiyoloji hekimi Yüksel Ağca 6 Aralık itibarıyla Konak Hastanesi’nde hasta kabul etmeye başlayacak. Kurulduğu günden bu yana kalp sağlığı kliniği ile her zaman öncü olan Konak Hastanesi Kardiyoloji Kliniği güçlenerek yoluna devam ediyor.

Uzm.Dr. Yüksel Ağca Kimdir ?

1969 İzmit doğumlu olan Yüksel Ağca , 1986 ‘ da İzmit Lisesi’nden mezun oldu .1993’ de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanlığını aldı. 1998-2005 yılları arasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Ağca , 2005 yılları arasında Konak Hastanesi kurucuları arasında yer aldı. Başiskele ’ de oturan Ağca evli ve 2 çocuk babasıdır.