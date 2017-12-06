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Bugün 11:01 TSİ- Kültür-Sanat

İzmit sokaklarından keman sesi yükseliyor

Özellikle gelişmiş ülkelerde görmeye alıştığımız faaliyetlere benzer etkinliklerin İzmit’te de yapılıyor olması başta sanatseverler olmak üzere birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

SESTEN ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL...

İzmit Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Sokakta Sanat Var etkinliği kapsamında şehrin sokaklarından keman sesleri yükseliyor. Keman sanatçısı Ezgi Dinç, İzmit’in değişik yerlerinde verdiği mini konserlerle vatandaşlara hoşça vakit geçirtiyor. Sesi, diğer çalgılara göre daha farklı ve insan sesine daha yakın olan kemanın sesinden oldukça etkilenen İzmitliler “keman dinletisiyle kendimizi daha huzurlu ve din. Hissediyoruz. İzmit Belediyesi’ne böylesine güzel bir etkinlik için çok teşekkür ederiz” dediler.

HER CUMA

Keman sanatçısı Ezgi Dinç’in her Cuma akşamı 17.00 – 20.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak Cumhuriyet Parkı, Bekirdere, Alikahya ve Kuruçeşme bölgelerinde mini konserler verdiğini söyleyen yetkililer de “ Sokakta Sanar Var etkinliklerimiz yeni yılda da artarak devam edecek” şeklinde konuştular.

Bugün 11:01 TSİ - Kültür-Sanat

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