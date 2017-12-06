Az önce geçti! Soğuk hava ve kar...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi vatandaşlara bölgemizi etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışı için uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgarlarla hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağının beklendiği ifade edilen uyarıda, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

SOĞUK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden gelen duyuruda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bölgemizin soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. 06 Aralık 2017 - 09 Aralık 2017 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı ve don olayı beklentisi bulunuyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz ettiği ifade edildiği uyarıda: hususi araç sahiplerinin araçlarına kışlık kar lastiği takması, araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması istendi. Trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları belirtildi.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYIN

Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, buzlanma, don vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarılırken yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kaza ve olaylara maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği kaydedildi.