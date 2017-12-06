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9 saat elektrikler kesilecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

10.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeniyalı Mah.,

10.12.2017 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karadenizliler Mah.,

10.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 08:00 ile 16:00 arasında Tavşantepe Mah.,

10.12.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Hisareyn Merkez Mah.,

10.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

10.12.2017 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Şirinköy Mah.,

Bugün 11:16 TSİ - Gündem

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