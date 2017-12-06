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Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya'da

Judo Federasyonu’nun 2017 yılındaki son faaliyet programını olan Büyükler (Kadın ve Erkek) Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları Antalya’da yapılacak.