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Bugün 11:18 TSİ- Spor

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası Antalya'da

Judo Federasyonu’nun 2017 yılındaki son faaliyet programını olan Büyükler (Kadın ve Erkek) Türkiye Şampiyonası ile Süper Lig ve Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları Antalya’da yapılacak.

7-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek üç organizasyondan Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 56 ilden 206 kadın, 376 erkek judocu Antalya Spor Salonu ’nda Tatamide mücadeleye katılmak için kayıt yaptırdı. Şampiyonada ilk gün kadınlarda; 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde 60, 66, 73 ve 81 Kg’da müsabakalar yapılacak.

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Süper Lig 9 Aralık, Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları da 10 Aralık’ta aynı spor salonunda yapılacak. Süper Lig’e katılacak takımlar şöyle: Kadınlar; İstanbul BBSK, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi BSK, Antalya Yolspor, Kocaeli BBSK, İzmir BBSK, Ordu Judo İhtisas, Sivas GSK, Salihli Belediye SK, Selçuklu Spor Kulübü, Trabzon Ayyıldız. Erkekler; İstanbul BBSK, Galatasaray, Selçuklu BSK, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir BBSK, Etimesgut BSK, Salihli Belediye SK, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor Kulübü, Düzce GSK, Osmangazi BSK.

Bugün 11:18 TSİ - Spor

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