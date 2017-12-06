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Bugün 11:20 TSİ- Spor

Uluğbey’ in kızları Körfez şampiyonu

Körfez Okul Sporları Tertip Kurulu tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar müsabakaları heyecan dolu çekişmeli maçlara sahne oldu. Final maçında Petkim’ i 3-1 lik skorla yenen Uluğbey’ de ilçe şampiyonu olmanın sevinci yaşanıyor.

Körfez İlçe’ de ortaokullar arası düzenlenen Yıldız Kızlar voleybol müsabakalarında guruplarda oynanan çok çekişmeli ve heyecan dolu maçlar sonunda Petkim Ortaokulu ile Uluğbey Ortaokulu finale kaldı. Önceki gün Petkim Ortaokulu Spor Salonu ’nda oynanan final maçını, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Şube Müdürü Recep Gayret, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte izledi. İlk iki seti Uluğbey’in kızları kazansa da Petkimli kızlar üçüncü seti alarak skoru 2–1’e taşıdı. Büyük çekişmeye sahne olan ve heyecanın doruğa çıktığı dördüncü seti kazanan Uluğbey Ortaokulu Yıldız Kızlar voleybol takımı, 3-1’lik skorla Körfez İlçe Şampiyonluğu’na ulaştı. Kupa ve madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’dan alan şampiyon kızlar, okullarında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Okul Müdürü Selami Bilgücü, başarının mimarı olan öğretmenler Soner Soylu, Çağlar Afşar ile kupayı okullarına kazandıran öğrencilerini kutladı. Körfez şampiyonu kızların yeni hedefi İl şampiyonluğu.

Bugün 11:20 TSİ - Spor

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