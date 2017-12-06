Nefes kesen turnuvada sporcular minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü önemli şampiyonaya 38 alt yapı sporcusu ile katıldı. Şampiyonada üst düzey performans sergileyen Kağıtsporlu karateciler 11 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya ile şampiyonayı noktaladı. Müsabakaların ardından derece yapan sporculara madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak verildi.
Bugün 11:23 TSİ- Spor
Kağıtsporlu karateciler 26 madalya kazandı
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli Karate Şampiyonası’nda Kağıtsporlu karateciler 26 madalya kazandı.
Bugün 11:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz