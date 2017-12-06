Kağıtsporlu karateciler 26 madalya kazandı

Nefes kesen turnuvada sporcular minikler ve yıldızlar kategorilerinde mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü önemli şampiyonaya 38 alt yapı sporcusu ile katıldı. Şampiyonada üst düzey performans sergileyen Kağıtsporlu karateciler 11 altın, 6 gümüş, 9 bronz madalya kazanarak toplamda 26 madalya ile şampiyonayı noktaladı. Müsabakaların ardından derece yapan sporculara madalya ve kupaları kürsüye çağrılarak verildi.