“Sağlıklı Yaşama Kulaç Atalım” projesi devam ediyor

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz “Güçlü Kadınlar Güçlü Başiskele” diyerek Başiskele’de yaşayan tüm kadınları sporla sağlıklı yaşama davet etmişti. Kentin talep edilen bölgelerinde ve semt konaklarında hizmet veren bayan spor merkezlerinde bugüne kadar tam sınırda kayıtlarla birçok kadın ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanıyor. Güçlü Kadınlar, Güçlü Başiskele hareketinin devamı niteliğinde, birçok semt konağında kurslara katılım sağlayan bayanlar “Sağlıklı Yaşama Kulaç Atalım” projesi kapsamında da Yeniköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda yüzme öğreniyor ve yüzme egzersizlerine katılım sağlıyorlar. Önceki gün Sepetlipınar Semt Konağı kursiyeri olan bayanlar ile bir araya gelen Başkan Ayaz, bayanların bu projeden memnuniyetlerini kendilerinden dinledi. Sağlıklı ve sporla yaşamını sürdüren kadınlar, hem sosyalleşiyorlar hem de vakitlerini daha nitelikli şekilde geçirme fırsatı yakalıyor.